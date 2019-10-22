Войти
Гончарук допускает частичную приватизацию «Укрпошты»
реформы
Гончарук допускает частичную приватизацию «Укрпошты»
Прокуратура огласила обвинительный акт в отношении бывшего министра Омеляна
резонанс
Прокуратура огласила обвинительный акт в отношении бывшего министра Омеляна

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Правительство Великобритании внесло в парламент новый закон о Brexit

107
Правительство Великобритании внесло в парламент новый закон о Brexit

Правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Как сообщает телеканал Sky News, в понедельник вечером депутаты приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября, Кабмин отвел на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня. После этого его рассмотрит еще и Палата лордов, а затем он будет передан на подпись королеве Елизавете II. В его тексте есть пункт о том, что закон может быть принят в рекордно короткий срок, хотя на рассмотрение международных договоренностей парламентом должен отводиться минимум 21 день.

Другой пункт законопроекта отменяет необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Как указывают в Кабмине, она будет считаться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении, которое должно состояться уже во вторник. По оценкам газеты Financial Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон располагает необходимой поддержкой, чтобы выиграть голосование.

На пути к утверждению закона стоит целый ряд препятствий. Во вторник парламентарии могут оспорить сам график, на котором настаивает правительство. Некоторые из народных избранников уже заявляют, что принимать столь важный закон за три дня нельзя. Отсрочка Brexit, которую Джонсон был вынужден запросить у Брюсселя, должна дать возможность для более пристального изучения документа британскими депутатами, однако в ЕС пока еще не давали согласия на очередной перенос сроков выхода Великобритании из состава сообщества.

Главной же проблемой для Джонсона и его кабинета станут поправки к закону, которые будет вносить оппозиция. Часть из них будет предложена уже перед вторым чтением, однако ожидается, что основные внесут перед третьим, которое ожидается в среду или четверг. Оппозиция может попытаться привязать одобрение законопроекта к проведению досрочных выборов в парламент, повторному референдуму о Brexit или изменению условия сделки с ЕС, добиваясь сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС.

Большинство предложений, которые может внести оппозиция, заведомо неприемлемы для правительства. Их принятие может привести к тому, что Кабмин сам снимет документ с голосования.

Последнее слово в вопросе о том, какие поправки будут допущены до голосования, остается за спикером палаты общин Джоном Беркоу, который в понедельник не разрешил правительству провести отдельное голосование по сделке с ЕС, не представив предварительно текст будущего закона о Brexit.

Отклонение законопроекта во втором чтении или внесение в его текст существенных поправок, скорее всего, будет означать отсрочку Brexit на несколько месяцев, поскольку до крайнего срока его осуществления остается всего девять дней. Британское правительство заявляет о том, что активизировало подготовку к Brexit без сделки, однако вероятность такого исхода эксперты считают низкой.

Читайте также: Метеорологи опровергают слухи о смоге над Украиной

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

Brexit
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 октября 2019
Понедельник, 21 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016