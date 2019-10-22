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Кабмин установил пошлину на импорт электроэнергии из РФ

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Кабмин установил пошлину на импорт электроэнергии из РФ

Кабинет министров Украины установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Это уже сегодня действует — такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%», — сказал он в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинские власти продолжат мониторинг потоков импортируемой электроэнергии в страну, и вмешаются в случае превышения 5%-го порога общего объема потребления из одного источника.

Герус отметил, что в настоящее время импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1% общего объема потребления, и это не несет какой-либо угрозы энергобезопасности Украины.

Герус также убежден, что текущий импорт электроэнергии из Беларуси, который может вырасти в 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, никак не повлияет на деятельность украинского «Энергоатома».

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Напомним, что Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД «Укринтерэнерго» и ОАО «Интер РАО» договору для дальнейшей ее передачи в аннексированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

электроэнергия, Андрей Герус
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