Кабмин установил пошлину на импорт электроэнергии из РФ

Кабинет министров Украины установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
«Это уже сегодня действует — такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%», — сказал он в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, украинские власти продолжат мониторинг потоков импортируемой электроэнергии в страну, и вмешаются в случае превышения 5%-го порога общего объема потребления из одного источника.
Герус отметил, что в настоящее время импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1% общего объема потребления, и это не несет какой-либо угрозы энергобезопасности Украины.
Герус также убежден, что текущий импорт электроэнергии из Беларуси, который может вырасти в 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, никак не повлияет на деятельность украинского «Энергоатома».
Напомним, что Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД «Укринтерэнерго» и ОАО «Интер РАО» договору для дальнейшей ее передачи в аннексированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016