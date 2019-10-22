Коломойский напомнил Порошенко историю из недавнего прошлого

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал пятому президенту Петру Порошенко быть осторожнее в высказываниях, касающихся близкого к олигарху телеканала «1+1» и его самого.
Об этом сам бизнесмен сказал в комментарии «Украинской правде»
«Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес „1 +1“ и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет... В конце 2014 года или где-то в начале 2015 года состоялся конкурс по продаже 25% акций „Винницаоблэнерго“, которые еще тогда находились в фонде госимущества и, когда одна из наших компаний участвовала (в конкурсе — ред.) торговалась, то Порошенко лично мне возмущался, что „нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену“ и тому подобное. Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить. Был крайне этим недоволен, это уже в качестве президента. Поэтому когда он говорит, что не имеет к этому никакого отношения ... эта компания („Энера Винница“ — ред.) — это 100 процентов его дочернее предприятие, которое принадлежит „Винницаоблэнерго“ или тем, же акционерам, которым принадлежит „Винницаоблэнерго“. И он имеет прямое отношение к повышению тарифов», — заявил бизнесмен.
По словам Коломойского, в 2013-2014 гг. Порошенко, еще до того, как стал президентом, одолжил Константину Григоришину 50 млн долларов. А взамен он взял под залог акции «Винницаоблэнерго». Средства Григоришин якобы получил от Порошенко через оффшоры.
Коломойский рассказал, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции «Винницаоблэнерго» у олигарха не знают: «То ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то Порошенко уже перешли в собственность».
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