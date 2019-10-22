США призывают Россию освободить осужденного в ДНР украинского журналиста

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность из-за приговора «суда» в так называемой «ДНР» украинскому журналисту, публицисту Станиславу Асееву.
«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что украинский журналист Станислав Асеев был осужден так называемой „Донецкой Народной Республикой“ до 15 лет заключения. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить его и других несправедливо задержанных украинцев», — сказано в сообщении посольства в Твиттере.
Напомним, 22 октября «Апелляционная палата Верховного суда ДНР» приговорила украинского журналиста, публициста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы за «шпионаж и призывы к экстремистской деятельности».
Согласно сайту «генеральной прокуратуры» так называемой «ДНР», в августе приговором «Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР» Асеев признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 329 (организация экстремистского сообщества), ст. 321 (шпионаж), ч. 4 ст. 32, ст. 321 (подстрекательство к шпионажу), ч. 1 ст. 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности) «Уголовного кодекса» так называемой «ДНР».
«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев, с ограничением свободы сроком на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — отмечается в сообщении «генпрокуратуры» так называемой «ДНР».
Асеев, проживающий на оккупированной территории Донецкой области, публиковался в украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин. Об исчезновении блогера стало известно 11 июня 2017 года, в последний раз Асеев выходил на связь 2 июня.
16 июня 2017 года контролирующие отдельные районы Донецкой области боевики так называемой «ДНР» подтвердили, что пропавший в оккупированном Донецке Асеев задержан по обвинению в шпионаже.
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