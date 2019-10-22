На базе «Укрзализницы» создадут три компании-оператора

Правительство планирует разделить «Укрзализницю» на три компании-оператора, а также избавиться от имеющихся у нее непрофильных активов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
«Для повышения эффективности железнодорожных перевозок планируется разделить „Укрзализницю“ на три оператора: инфраструктурного, грузового и пассажирского. Непрофильные активы передадут в концессию или приватизируют», — во вторник цитирует министра пресс-служба Мининфраструктуры. Он добавил, что Кабмин также планирует открыть частным перевозчикам доступ к железнодорожной инфраструктуре.
Глава «Укрзализницы» Евгений Кравцов ранее заявил, что компания планирует в ближайшие недели объявить о первичном размещении акций, а сам процесс подготовки приватизации может занять от одного года до трех лет. Таким образом, по его словам, компания может привлечь до $8 млрд. При этом контрольный пакет акций на этом этапе останется у государства.
Верховная Рада еще в начале октября признала утратившим силу закон от 1999 года со списком госпредприятий, которые не подлежат приватизации, среди них была и «Укрзализниця». После этого Криклий заявил о возможности продажи пакетов акций почтовой службы и железных дорог.
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