Нацбанк еще немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 23 октября, укрепил официальный курс гривны на 13 копеек - до 24,8446 грн за доллар против 24,9752 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6521 грн против 27,9047 грн накануне.