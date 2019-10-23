Власти Гонконга официально отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

Власти Гонконга осуществили официальную процедуру отзыва из Законодательного совета законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов здесь с начала лета. Об этом сообщил в среду секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли. Таким образом, окончательно удовлетворено ключевое требование антиправительственных демонстрантов — одно из пяти.
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва. Однако на прошлой неделе это сделать не удалось по техническим причинам: из-за срыва повестки оппозиционными депутатами.
В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на неоднократные обещания главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.
Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.
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