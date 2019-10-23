На Суркисов завели уголовное дело по масштабной неуплате налогов, - СМИ

О том, что в киевском «Динамо» на протяжении многих лет совершались аферы по неуплате налогов на многомиллионные суммы с помощью оффшорных компаний, писалось неоднократно. Как спортивными ресурсами, так и общественно-политическими. Но благодаря связям наверху правоохранительные органы делали вид, вроде ничего не происходит. Но при новой власти ситуация изменилась, сообщает издание Правда.футбол.

Стало известно, что Генеральная прокуратура Украины завела дело в отношении киевского Динамо из-за неуплаты налогов в особо крупном размере.

Речь идет об криминальном производстве № 42019000000002028, которое было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 17 сентября 2019 года.

Следователи ГПУ пришли к выводу, что служебные лица Динамо избегали уплаты налогов с помощью банковских счетов офшорных компаний, куда поступали средства на нужды клуба.

Согласно статье, которую инкриминируют служебным лицам клуба, они могут отправиться в тюрьму на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать некоторые должности на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Журналисты добавляют, что эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский полагает, что только за последние пять лет киевский клуб недоплатил в пенсионный фонд Украины почти полмиллиарда (!) гривен. Параллельно, по подсчетам военных, за минувший год «Динамо» мошенничало с военным сбором, из-за чего госбюджет недосчитался 30 млн грн.

О том, что «Динамо» не в полном объеме платит налоги в госбюджет, зафиксировала даже ФИФА.

В то же время владельцы киевского клуба не брезгуют и детьми, отмечает издание. По его данным, «Динамо» вот уже два года «бегает» от черниговской СДЮШОР «Юность», не желая платить установленный ФИФА платеж солидарности после перехода игрока в дортмундскую «Боруссию» за подготовку и воспитание Андрея Ярмоленко. Речь в данном случае идет о сумме порядка 9 млн грн.

В данном контексте журналисты вспомнили о заявлении Руслана Рябошапки, который намерен лишить нескольких народных депутатов иммунитета до вступления в силу закона об отмене депутатской неприкосновенности. В списке тех, кого Генпрокурор готовится привлечь к отнесенности, — народный депутат от ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Григорий Суркис.

Об этом изданию сообщил источник в САП.

По словам собеседника, представление на снятие неприкосновенности с Суркиса обещали подготовить к ноябрю. Такое решение было принято ГПУ на основании материалов, собранных НАБУ и после того, как САП ознакомился с «результатами» очной ставки, проведенной между экс-нардепом, бывшим главой компании «Энергосеть» Дмитрием Крючковым и экс-нардепом зампредседателя фракции «БПП» Игорем Кононенко (по делу о коррупции в энергогенерирующей компании «Центрэнерго»).

Собеседник при этом отказался комментировать детали обвинений в адрес Суркиса, уточнив, что все они изложены в согласованном сообщении о подозрении.

Учитывая тот факт, что братья Суркисы вместе с Крючковым являются фигурантами дела НАБУ о хищении сотен миллионов гривен «Запорожьеоблэнерго», можно полагать, что с Суркиса-старшего хотят снять депутатскую неприкосновенность в рамках именно этого уголовного производства, пишут журналисты.

«Рука не дрогнет по кому угодно, кто есть в парламенте», — цитирует издание главу ГПУ, подчеркивающего свою независимость от влияния различных политических сил.