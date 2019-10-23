Столтенберг призвал страны НАТО расширить помощь Украине

Североатлантический Альянс и отдельные страны-союзники будут продолжать поддерживать Украину и наращивать усилия относительно помощи в осуществлении реформ в секторах обороны и безопасности.

Об этом в среду во время пресс-конференции накануне встречи министров обороны НАТО, которая состоится 24-25 октября в Брюсселе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

«Все союзники, как в Северной Америке, так и в Европе, оказывают Украине существенную помощь. Прежде всего, мы оказываем политическую поддержку. Мы вновь и вновь заявляем, что не признаем незаконную аннексию Крыма и поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы решительно поддерживаем усилия по политическому урегулированию и имплементации Минских соглашений, а также прогресс в освобождении заключенных и новые инициативы, направленные на выполнение этих Минских договоренностей», — отметил руководитель НАТО.

Он подчеркнул, что НАТО, наряду с политической, оказывает существенную практическую помощь Украине, в частности, путем использования различных трастовых фондов, консультационной помощи в реформировании Вооруженных сил и сил безопасности. Часть союзников предоставляет такую помощь на двустороннем уровне, в частности, в вопросах тренировки войск и совершенствования систем управления.

Столтенберг напомнил, что Североатлантический совет вскоре намерен посетить Украину, будет работать в Киеве и в Одессе, где ознакомится с текущей ситуацией в Украине и примет во внимание дальнейшие усилия в развитии ее военно-морских возможностей.

«Поэтому, мы предоставляем поддержку во многих различных сферах. Как генеральный секретарь, я всегда прошу союзников оказывать больше (поддержки — ред.), и наращивать усилия. Предоставлять больше тренировок, больше помощи в реформах, больше действий вместе с Украиной. Убежден, что мы будем продолжать поддерживать Украину и все союзники будут наращивать эти усилия», — сказал генсек НАТО.