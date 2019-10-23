Кабмин подал в Раду законопроект, который позволит публиковать официальные акты он-лайн

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который позолит публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не в официальных печатных органах. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.
«Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма. Сейчас, чтобы какой-то закон или постановление вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах „Голос України“ или „Урядовий Кур‘єр“. Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке», — написал он.
Он также рассказал, почему именно инициировал этот законопроект.
«Несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал — у нас под него был уже предусмотрен комплекс мероприятий. И вот, на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день! Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз», — написал чиновник.
«После того, как Рада примет этот закон, будем обсуждать с обществом дальнейшую судьбу этих двух печатных зданий», — пообещал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016