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Кабмин подал в Раду законопроект, который позволит публиковать официальные акты он-лайн

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Кабмин подал в Раду законопроект, который позволит публиковать официальные акты он-лайн

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект, который позолит публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не в официальных печатных органах. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Только что мы подали в Раду законопроект, который должен избавить нас от странного архаизма. Сейчас, чтобы какой-то закон или постановление вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах „Голос України“ или „Урядовий Кур‘єр“. Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке», — написал он.

Он также рассказал, почему именно инициировал этот законопроект.

«Несколько недель назад Рада приняла закон, который Кабмин очень ждал — у нас под него был уже предусмотрен комплекс мероприятий. И вот, на следующий день, когда закон должен был выйти в газете и, таким образом, вступить в силу, мы обнаружили, что этого не произошло. Почему? Потому что сотрудники типографии сказали, что текст не поместился, и они решили перенести его на следующий день! Этот случай был недоразумением (наверное), но вообще манипуляции с типографиями для оттягивания вступления в силу законов случались в истории Украины не раз», — написал чиновник.

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«После того, как Рада примет этот закон, будем обсуждать с обществом дальнейшую судьбу этих двух печатных зданий», — пообещал он.

Дмитрий Дубилет, Урядовый курьер, Голос Украины
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