Медведчук и Рабинович только выиграют, если Бойко и Левочкин уйдут из ОПЗЖ, - журналист

Раскол внутри партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» проходит по линии Бойко-Левочкин и Медведчук-Рабинович, пишет в статье «Раскол «Оппоплатформы» или чистка «За жизнь»? киевский журналист Роман Мироненко.

Мироненко отмечает, что группа Бойко-Левочкина подошла к новому витку противостояния в ослабленном состоянии — у Медведчука и Рабиновича растут рейтинги, у них мощный медиа-ресурс.

«Социологические опросы, которые проводят известные конторы, например центр Разумкова, показывают, что среди наиболее узнаваемых политиков в „Оппозиционной платформе“ трое: Юрий Бойко (скорее и полностью доверяют 23,3%), Виктор Медведчук (15,7%), Вадим Рабинович (15,5%). Результаты других опросов, КМИС, показывают, что с июня по сентябрь поддержка Медведчука росла с 13 до 16%, поддержка Рабиновича выросла с 16 до 17%, а вот у Бойко снизилась с 25 до 24%», — приводит журналист результаты исследований.

Роман Мироненко отмечает, что Youtube-каналы Медведчука и Рабиновича более популярны, чем у Бойко. Журналист поясняет, что в целом Медведчук и Рабинович владеют более значимым электоральным ресурсом, чем Бойко и Левочкин.

«Очевидно, что суммарная поддержка Медведчука и Рабиновича представляет собой куда более весомый электоральный ресурс, чем у стороны Бойко — Левочкина, у которой, кроме Бойко, нет спикеров, интересных социологам. А те, которые есть, являются медийнозависимыми от ежедневных телеэфиров, контроль за которыми находится в руках Медведчука», — пояснил он.

Кроме того, поясняет Мироненко, Медведчук занимает ключевую должность председателя Стратегического совета партии.

«Председатель Стратегического совета обладает исключительными функциями — представлять партию на всех уровнях и единолично распоряжаться ее финансами. Такая концентрация в руках Медведчука организационных, финансовых и информационных рычагов выглядит объяснимо, ведь не секрет, что бизнес Бойко и Левочкина переживает сегодня не лучшие времена, как и бизнес их партнера — Дмитрия Фирташа», — пишет журналист.

Мироненко отмечает, что даже президент Владимир Зеленский называет ОПЗЖ «партией Медведчука».

«Поэтому неудивительно, что многие политики, эксперты и обозреватели, причем не только в Украине, говоря об этой политсиле, употребляют термин „партия Медведчука“. Даже президент Зеленский говорит о „партии Медведчука“! Неудивительно, что Медведчук и Рабинович решили очистится от безресурсных Бойко и Левочкина и покончить с этим объединением», — приходит к выводу журналист.

Мироненко прогнозирует, что в случае раскола Бойко и Левочкина будет ждать судьба Колесникова и Новинского, которые в свое время отказались сотрудничать с Медведчуком и Рабиновичем, в результате чего потеряли свои позиции в украинской политике.

«Но в случае очистки „Оппозиционной платформы — За жизнь“ от этих людей (т.е. Левочкина и Бойко, — Ред.) Колесников и Новинский, как и многие другие, могут вернуться к сотрудничеству с Медведчуком и Рабиновичем, тем более что это в интересах Ахметова и его партнеров, которые через Медведчука могут восстановить отношения с Россией», — пояснил журналист Роман Мироненко.