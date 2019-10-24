Нацбанк немного снизил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 24 октября, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек - до 24,8925 гривны за доллар против 24,8446 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,68796 грн против 27,6521 грн накануне.