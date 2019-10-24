«Слуга народа» в понедельник обсудит последние скандалы во фракции

Фракция «Слуги народа» планирует на заседании 28 октября обсудить скандал с возможным подкупом депутатов, а также переписку нардепа Вячеслава Медяника и выступление нардепа Евгения Шевченко на российском телевидении.

Об этом первый заместитель лидера фракции СН Александр Корниенко заявил в интервью УП.

«В понедельник у нас будет заседание фракции. Там мы будем обсуждать многие вопросы, среди которых и это тоже (скандал со взятками и проверка на полиграфе — ред.). Я думаю, что понимание можно будет найти. В этом кейсе есть несколько слоев: само голосование на комитете, также недоразумения внутри комитета, когда одни депутаты говорят, что надо работать так, другие — что надо работать по-другому. Остальные скандальные кейсы надо обсудить тоже. Есть запросы от депутатов разобраться в ситуации по Медянику (Вячеслав Медяник, который на заседании Рады обсуждал в телефонной переписке, как решить вопрос с прокурорами, — Ред.), по Шевченко (Евгений Шевченко, выступил по российскому ТВ, — Ред.)», — рассказал он.

Корниенко добавил, что на это заседание будут просить прийти всех депутатов, «потому что, возможно, будут рассматриваться принципиальные решения».

Вместе с тем он подчеркнул, что «принципиальные решения» это не обязательно исключение из фракции — могут быть совершенно другие решения.

Приедет ли на заседание фракции президент Владимир Зеленский, пока неизвестно.

По словам Корниенко, вопрос взяток и детектора лжи во фракции уже обсуждали, но то совещание не было масштабным, поскольку многие заместителей председателя фракции в округах, часть на выездном комитете на Донбассе, а президент и многие из Офиса находятся сейчас в Японии.

Он также добавил, что идея проверки на детекторе лжи возникла у председателя фракции Давида Арахамии.

По словам Корниенко, президент, находясь в Японии, находит время на общение с Арахамией, поскольку переживает из-за скандала с возможными взятками. Он также уточнил, что Зеленский переживает не за имидж или организационное состояние, а из-за «того, что мы ставим под сомнение нашу главную идею — очищение элит».