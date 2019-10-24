Арахамия прошел полиграф, запнувшись на Медведчуке

Главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамия при прохождении полиграфа задел лишь вопрос о партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Единственное, что его задело — идеологический вопрос, когда я спросил: Принимали ли вы деньги от представителей „Оппозиционной платформы — За жизнь“?

Это политический нонсенс, чтобы это имело место быть, поэтому это очевидно ложно-положительная реакция, которая случилась уже при повторе теста, а в первом опросе этот вопрос Давид пропустил мимо ушей», — рассказал полиграфолог Виталий Опанасенко.

Сам Арахамия рассказал, что «представил себе Медведчука, который дает мне деньги».

По словам полиграфолога, Арахамия в ходе опроса был более спокойным, чем его однопартиец Александр Дубинский. Также он добавил, что официальные результаты исследования будут позже.

Исследование проводилось на русском языке.

Напомним, Арахамия 24 октября должен был привести свидетеля предложения взятки в ВР на телевизионную программу в эфире «1+1», однако в четверг заявил, что правоохранители якобы запретили ему это делать. Он не уточнил, какие именно правоохранители не пустили нардепа на ТВ.

Сейчас нардепы «Слуги народа» проходят полиграф по желанию и за свой счет, однако «слуги» должны пройти еще один детектор лжи. Готовы провести исследования с нардепами полиграфологи НАБУ, СБУ и МВД.

11 депутатов, которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.