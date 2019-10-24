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Ощадбанк выиграл у России апелляцию на $1,3 миллиарда

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Ощадбанк выиграл у России апелляцию на $1,3 миллиарда

Парижский апелляционный суд 22 октября принял решение в пользу Ощадбанка, отклонив апелляцию Российской Федерации и обязав ее выплатить банку $1,3 млрд за убытки в результате аннексии Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

«Еще одна победа Ощадбанка в международных судебных инстанциях. 22 октября 2019 года Парижским апелляционным судом было принято решение в пользу Ощадбанка, которым отклонена попытка Российской Федерации приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража от 26 ноября 2018 года в пользу Ощадбанка. Согласно данному решению арбитража было признано, что Российская Федерация несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд объявил свое решение по результатам заседания 8 октября 2019 года. Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред. Россия может понести материальные убытки, и ее права якобы будут нарушены. Российская Федерация в своем заявлении просила Парижский апелляционный суд приостановить принудительное исполнение решения арбитража, чтобы защититься от любых попыток его принудительного исполнения за рубежом. Тем самым фактически Россия признала, что не собирается исполнять это решение, сообщили в Ощадбанке.

«По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы являются безосновательными и необоснованными», — подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, в ноябре 2018 года Арбитражный суд в Париже принял решение о взыскании с России в пользу Ощадбанка $1,3 миллиарда. Таким образом международный арбитраж удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны Российской Федерации.

В Москве заявили, что не признают решение международного арбитража по иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска. Минюст России заявил, что примет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с этим решением.

Ощадбанк, отношения с Россией
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Четверг, 24 октября 2019
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