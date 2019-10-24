Коболев просит Раду побыстрее принять закон о ГТС

Верховная Рада должна принять во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» (законопроект об анбандлинге), ведь это является предпосылкой для сохранения транзита российского газа с 2020 года.

Об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время экспертного обсуждения законопроекта, сообщили в пресс-службе НАК.

«Принятие данного законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС от Нафтогаза. Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа», — отметил Коболев.

Глава Нафтогаза отдельно обратил внимание парламентариев и экспертов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с Газпромом, поэтому более скорое принятие законопроекта № 2239-1 Верховной Радой критически важно.

Председатель правления Нафтогаза также отметил, что законопроект об анбандлинге гарантирует сохранение газотранспортной системы Украины в 100% государственной собственности и предусматривает расширение контроля национального энергетического регулятора за деятельностью ОГТСУ.

«ГТС будет сохранена в государственной собственности — не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО „Магистральные газопроводы Украины“, владельцем которого является Министерство финансов Украины», — сказал он.

В то же время Коболев предложил парламентариям сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ОГТСУ по согласованию с парламентом.

«Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе „О рынке природного газа“, для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути — ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов», — отметил руководитель Нафтогаза.

Коболев также напомнил, что Газпром активно привлекает европейских партнеров к своим проектам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и использует это в качестве аргумента в пользу перенаправления транзитных потоков газа с украинской ГТС в свои трубопроводные проекты.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада приняла законопроект № 2239-1 за основу.