Джонсон предложил оппозиции поддержать его сделку по Brexit или провести выборы 12 декабря

Глава британского правительства Борис Джонсон предложил лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину поддержать его сделку с ЕС и избежать вероятности «жесткого» Brexit, если Брюссель согласится отсрочить выход королевства из состава сообщества лишь на несколько недель. Об этом говорится в тексте письма, которое Джонсон направил Корбину и опубликовал на своей странице в Твиттер.

«ЕС может предложить нам лишь короткую отсрочку до 15 или 30 ноября. Я бы, конечно, предпочел именно этот вариант, однако парламент и суды помешали мне предложить его ЕС. Если решение Евросоюза будет именно таким, то, полагаю, вы пересмотрите позицию, занятую вами во время голосования во вторник, и поможете мне ратифицировать новое соглашение с ЕС, чтобы мы покинули сообщество со сделкой, а не без нее», — пишет Джонсон.

Он добавил, что если ЕС предоставит Соединенному Королевству трехмесячную отсрочку Brexit, то уже на следующей неделе Кабмин попросит Палату общин проголосовать по вопросу о проведении досрочных выборов в парламент 12 декабря.