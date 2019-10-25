Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 25 октября 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 22 копейки - до 25,1141 грн за доллар против 24,8925 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,94698 грн против 27,6879грн накануне.