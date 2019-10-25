«Слуга народа» готовит свой законопроект об АМКУ

Фракция «Слуга народа» намерена внести в Верховную Раду законопроект об Антимонопольном комитете Украины одним из первых после того, как завершит работу над законопроектами, которые президент определил как приоритетные, сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития и представитель этой политической силы Дмитрий Наталуха.

«После отработки приоритетных законопроектов президента новый закон об АМКУ будет одним из первых, которые мы попробуем внести в Верховную Раду. Для нас это критично», — сказал Наталуха агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, во фракции «Слуга народа» этим занимаются народные депутаты Роксолана Пидласа и Людмила Буймистер.