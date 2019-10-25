Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит в Верховной Раде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита Североатлантического совета НАТО в Украину 30-31 октября выступит в украинском парламенте, сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Сегодня».
«У Североатлантического совета во время визита будет очень насыщенная повестка дня. Будет и встреча с президентом Владимиром Зеленским, и выступление генерального секретаря НАТО в украинском парламенте. Состоится также заседание Комиссии Украина-НАТО. Будет максимальное количество встреч», — отметил Кулеба.
По его словам, в рамках визита пройдет также заседание украинской Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.
«В заседании комиссии примет участие заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике и безопасности, посол Беттина Каденбах», — сказал вице-премьер.
Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Североатлантический совет поездку на Донбасс, Кулеба ответил отрицательно, однако подтвердил, что состоится визит в Одессу.
«Этот визит — чрезвычайно мощный сигнал поддержки Украины. Мы настаивали на том, что он должен состояться. Мы очень тщательно к нему готовимся, уже отшлифовываем последние вещи. Зайдут четыре корабля НАТО в порт Одессы под это событие. В Одессе состоится серия брифингов для Североатлантического совета о безопасности в Черноморском регионе, о российской агрессии против нашего государства», — подчеркнул вице-премьер.
Как сообщалось, Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года.
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