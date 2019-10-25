В Киеве официально закончилось «бабье лето»

В столицу вернулась климатическая осень, период так называемого «бабьего лета» закончился.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.
«Климатологи Центральной геофизической обсерватории с грустью сообщают, что нынешнее «бабье лето» в Киеве закончилось в среду, потому что его съели туманы, — отмечается в сообщении.
По данным наблюдений метеостанции, в четверг средняя суточная температура воздуха составляла +10,5° С, а максимальная поднялась лишь до +12,8° С. Это значит, что в Киев вернулась осень.
Нынешнее «бабье лето» длилось 12 дней, оно ознаменовалось 4 температурными рекордами.
Климатологи обсерватории определили, что самым коротким в XXI веке «бабье лето» было в 2017 году, когда оно длилось всего 5 дней, а самым долгим в прошлом году — 14 дней.
Синоптики предупредили, что украинцев ждут последние теплые выходные, а уже с понедельника температура воздуха начнет снижаться.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016