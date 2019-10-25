В Киеве официально закончилось «бабье лето»

В столицу вернулась климатическая осень, период так называемого «бабьего лета» закончился.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

«Климатологи Центральной геофизической обсерватории с грустью сообщают, что нынешнее «бабье лето» в Киеве закончилось в среду, потому что его съели туманы, — отмечается в сообщении.

По данным наблюдений метеостанции, в четверг средняя суточная температура воздуха составляла +10,5° С, а максимальная поднялась лишь до +12,8° С. Это значит, что в Киев вернулась осень.

Нынешнее «бабье лето» длилось 12 дней, оно ознаменовалось 4 температурными рекордами.

Климатологи обсерватории определили, что самым коротким в XXI веке «бабье лето» было в 2017 году, когда оно длилось всего 5 дней, а самым долгим в прошлом году — 14 дней.

Синоптики предупредили, что украинцев ждут последние теплые выходные, а уже с понедельника температура воздуха начнет снижаться.