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На следующей неделе синоптики уже обещают дожди со снегом

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На следующей неделе синоптики уже обещают дожди со снегом

В Украине на выходные сохранится теплая и сухая погода, ночью и в первой половине дня туманы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. В большинстве областей в первой половине дня туманы. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура днем 13-18°, на Закарпатье 17-22°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Утром туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. В столице температура днем 14-16°, по области днем 13-18°.

Согласно прогнозу, 27-28 октября без осадков, лишь днем в понедельник в западных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, 28 октября в западных и северных областях 10-15°.

На Киевщине 27-28 октября также без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла; днем 27 октября 13-18°, 28 октября 10-15°.

Во вторник и среду прогнозируется местами небольшой дождь, 30 октября в западных и северных областях с мокрым снегом. Постепенное понижение температуры: ночью 2-9°, 30 октября в западных и северных областях от 4° тепла до 2° мороза, днем 29 октября 11-17°, в западных, северных и большинстве центральных областей 7-13°, 30 октября 4-10°, на юге и Закарпатье 9-15° тепла. В Карпатах временами небольшой мокрый снег и дождь, температура в течение суток 29 октября 0-5° тепла, 30 октября от 4° мороза до 1° тепла.

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В столичном регионе 29 - 30 октября местами небольшой дождь, 30 октября с мокрым снегом. Постепенное снижение температуры: 29 октября ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, 30 октября ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла.

Согласно ориентировочному прогнозу на 6-10 суток, 31 октября - 1 ноября преимущественно без осадков. 2-4 ноября в Украине, кроме большинства западных и северных областей, временами осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью в западных и северных областях от 4° мороза до 2° тепла, на остальной территории 0-6° тепла, на крайнем юге до 9° тепла; днем 3-9° тепла, на юге 6-12°.

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