Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа завершились, их продолжительность составила 80 минут, что в 2 раза дольше предыдущей встречи. О факте окончания встречи ТАСС сообщили в Минэнерго РФ.

Консультации должны были начаться в 13:30 по брюссельскому времени (14:30 по Киеву), но задержались до 15:25 по местному времени.

О чем договорились на встрече ее участники пока не сообщают.

Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Во встрече участвовали министр энергетики России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.