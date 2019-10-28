«Нафтогаз Украины» планирует выпустить евробонды на $500 млн

«Нафтогаз Украины» планирует разместить евробонды на $500 млн сроком обращения пять-семь лет, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами начнутся 30 октября и пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организатором назначен Citi.
В июле этого года «Нафтогаз Украины» разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%. Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть). Компания тогда заявляла, что средства ей необходимы для накопления к зиме повышенного объема газа в хранилищах, чтобы быть готовой к вероятному прекращению «Газпромом» транзита с 1 января 2020 года и усилить свои позиции в переговорах с российской газовой монополией.
«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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