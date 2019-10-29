Нацбанк незначительно укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 29 октября, укрепил официальный курс гривны на 10 копеек - до 25,0671 грн за доллар против 25,1741 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,7919 грн против 27,9609 грн накануне.