Чистая прибыль ПриватБанка выросла в 5,4 раза

Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам января-сентября 2019 года составила 27,427 млрд грн, что в 5,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года (5,093 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности банка.
Согласно отчету, размещенному на сайте финансового учреждения, чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 37% по сравнению с указанным периодом 2018 года — до 14,681 млрд грн.
Активы банка за девять месяцев увеличились на 2,3% — до 284,312 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам выросли на 16,5% и составили 58,427 млрд грн.
Обязательства банка за этот период уменьшились на 3,8% — до 237,116 млрд грн, а собственный капитал вырос на 50% — до 47,196 млрд грн.
Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 206,060 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.
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