Войти
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
дружба народов
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
Зеленский хочет госстратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
позиция
Зеленский хочет госстратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

банки
RSS

Чистая прибыль ПриватБанка выросла в 5,4 раза

705
Чистая прибыль ПриватБанка выросла в 5,4 раза

Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам января-сентября 2019 года составила 27,427 млрд грн, что в 5,4 раза больше, чем за тот же период 2018 года (5,093 млрд грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте финансового учреждения, чистый процентный доход банка за девять месяцев текущего года вырос на 37% по сравнению с указанным периодом 2018 года — до 14,681 млрд грн.

Активы банка за девять месяцев увеличились на 2,3% — до 284,312 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам выросли на 16,5% и составили 58,427 млрд грн.

Обязательства банка за этот период уменьшились на 3,8% — до 237,116 млрд грн, а собственный капитал вырос на 50% — до 47,196 млрд грн.

Читайте также: В Киеве осталось пять доз сыворотки против дифтерии

Уставный капитал за девять месяцев сохранился на уровне 206,060 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (522,422 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

ПриватБанк
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 30 октября 2019
Вторник, 29 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016