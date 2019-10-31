Нацбанк незначительно укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 31 октября, укрепил официальный курс гривны почти на 12 копеек – до 24,9954 гривны за доллар против 25,1138 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,7599 грн против 27,8638 грн накануне.