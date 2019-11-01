В Украине постепенно потеплеет

В Украине 1 ноября осадки не ожидаются, температура 3-8° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 12°, в восточных областях 0-3° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без существенных осадков. Ночью и утром в западных, местами северных и центральных областях туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура 3-8° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 12°, в восточных областях 0-3° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице температура 5-7° тепла, на Киевщине 3-8° тепла, ночью и утром местами туман.

Согласно прогнозу, 2 ноября без осадков, лишь на Закарпатье днем небольшой дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в восточной части ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла; на крайнем юге страны и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.

3 ноября в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь (ночью на севере Левобережья с мокрым снегом), в Карпатах и на Закарпатье умеренные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла, в восточной части ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.

Ветер южный, 7-12 м/с, 2 ноября ночью в западных, днем и в северных и центральных областях, 3 ноября в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

На Киевщине 2 ноября без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. 3 ноября ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°. Ветер южный, 7-12 м/с, днем 2 ноября и в течении 3 ноября порывы 15-20 м/с.

Синоптики прогнозируют 4 ноября в западных, ночью местами и в северных областях небольшой дождь, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 4-9° тепла, на крайнем западе страны и побережье Черного моря до 12°, днем 12-17°, в южной части до 20°, на востоке страны и севере Левобережья ночью 0-6° тепла, днем 9-14°.

5 ноября небольшой, местами умеренный дождь, лишь ночью в восточной, днем в западной части без осадков; температура ночью 6-12°, на западе и востоке 4-9° тепла, днем 9-15°, на юге до 18°.

В столичном регионе 4 ноября ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17°. 5 ноября небольшой дождь; температура ночью 6-11°, днем 9-15°.