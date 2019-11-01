Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 1 ноября, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек – до 24,8190 гривны за доллар против 24,9954 гривны за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6832 грн против 27,7599 грн накануне.