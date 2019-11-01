Милованов рассказал об угрозах его заместителям

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявляет, что его заместители получают угрозы из-за увольнения руководителей из государственных предприятий.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя из потоков мои заместители получают СМС из серии: „готовься к похоронам себя“, „Не бойся ходить под подъездом“ и так далее», — сказал Милованов.

Он заверил в том, что команда правительства и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства серьезно настроена работать на результат и угроз не боится.