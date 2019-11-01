«Нафтогаз» почти на 20% повысил цену на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 18,4%-19,6% по сравнению с октябрем.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 5,861 тыс — 6,463 тыс грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

«Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину», — заявили в компании.