«Нафтогаз» почти на 20% повысил цену на газ для промышленности

НАК «Нафтогаз Украины» в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 18,4%-19,6% по сравнению с октябрем.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
В зависимости от этих показателей, «Нафтогаз» предлагает газ по цене 5,861 тыс — 6,463 тыс грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
«Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину», — заявили в компании.
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