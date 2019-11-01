За законопроектом о регулировании азартных игр стоят букмекеры, работающие в ОРДЛО и России - СМИ

Законопроект о регулировании рынка азартных игр создает приоритетные права местным и русским брендам (прежде всего «Пари-Матч» и «Фаворит», а также Марафонбет, 1xbet, «Лига Ставок») для легализации их деятельности. Об этом сообщается в материале «Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр», опубликованном изданием «РБК-Украина».

«Как бы не пытались отбелить свое реноме в Украине собственники брендов „Пари Матч“ и „Фаворит“, спонсируя крупные спортивные состязания и отдельные клубы, за каждым из них числится длинный список претензий со стороны закона», — говорится в материале.

В статье упоминается собственник букмекерской конторы «Пари Матч» Эдуард Швиндлерман. Свой бизнес начинал в Киеве в середине 90-х. На игорном рынке ходило множество слухов о реальных хозяевах «Пари-Матч», к коим приписывали даже теневых «держателей» рынка нелегального гэмблинга.

«В разные годы Швиндлерману приписывали бизнес-партнерство с одиозным Виктором Медведчуком, а также с братьями Григорием и Игорем Суркисами. В частности, киевское „Динамо“, принадлежащее Игорю Суркису, уже после запрета деятельности букмекеров в Украине, играло в футболках с логотипом еще одной подконтрольной ему беттинговой компании „Марафон“. В 2015 году „Пари матч“ стала фигурантом уголовного расследования. По данным ГПУ, группа злоумышленников организовала схему вывода средств, проходящих через букмекерскую контору, в Россию. Для отмывания использовались счета в „Альфа-банке“. Ежесуточный поток следователи оценивали в сумму около 20 млн гривен. По их подсчетам, общий объем отмытых средств — 350 млн долларов в год», — сообщается в статье.

Как отмечает автор материала, до этого Швиндлерман заявлял, что компания ушла с украинского рынка после запрета гэмблинга и не имеет никакого отношения к сайту Pari Match. В то же время, «Пари Матч» владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Беларуси (ООО «Статус-кво») и России (ООО «Бетринг»). В конце 2014-го года компания также получила аналогичную лицензию в Казахстане.

В материале также упоминается владелец бренда «Фаворит» Андрей Матюха, которая оперирует под российской, белорусской лицензией, а также владеет лицензией офшора Кюрасао на прием ставок в режиме онлайн.

«У „Фаворита“ также есть своя история отношений с законом. В частности, в 2016 году СБУ накрыла сеть нелегального игорного бизнеса, и, судя по опубликованным фото, речь могла идти как раз о компании Матюхи, но таких подтверждений нет. Отмечалось, что организованная преступная группа длительное время действовала на территории всей Украины, включая временно оккупированные территории. Обвинения были выдвинуты серьезные: поскольку деятельность запрещенного игорного бизнеса обеспечивала финансирование террористической деятельности на востоке Украины, была применена статья 258-5 Уголовного кодекса Украины — финансирование терроризма», — говорится в статье.

Как ранее заявила бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, в проекте правительственного закона указано, что в букмекерской деятельности можно делать ставки на виртуальные события, следовательно, игровые автоматы могут замаскировать под букмекерскую деятельность.