Украина просит НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей.

«Во время визита Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей», — сказал Кулеба на брифинге в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина. Также программа предусматривает: расширенное сотрудничество в сфере разведки; предоставление возможности представителям странам-партнерам получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.

Вице-премьер подчеркнул, что программа расширенных возможностей не является заменой плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«Мы очень надеемся, что альянс примет позитивное решение относительно нашей инициативы», — добавил Кулеба.