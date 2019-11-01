В «Слуге народа» предлагают не наказывать за самогоноварение

Группа депутатов фракции «Слуга народа» зарегистрировала 1 ноября в Верховной Раде законопроект № 2371 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно отмены правовой нормы, предусматривающей ответственность за самогоноварение).

Инициаторами законопроекта выступили: Владимир Ватрас, Александр Федиенко, Роман Соха, Анатолий Костюх, Игорь Фрис, Николай Стефанчук.

Текст законопроекта на данный момент на сайте парламента отсутствует.