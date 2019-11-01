МИД вызывал посла Франции из-за слов Макрона про украинцев

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для предоставления разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона в отношении украинцев.

Об этом сообщается в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко относительно «определенных высказываний» президента Франции, опубликованном на сайте ведомства.

«В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Э.Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Следовательно, слова Э.Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста», — говорится в комментарии.

Также отмечается, что стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное взаимопонимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Как сообщаллсь, президент Франции Макрон дал интервью правому журналу Valeurs Actuelles, в котором, говоря о борьбе с нелегальной миграцией, заявил, что «я предпочитаю, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д’Ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарские или украинские нелегальные каналы».