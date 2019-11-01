Войти
Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени
резонанс
Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
решение
Трамп переезжает во Флориду из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Пять способов увеличить ставку по депозиту

73
Пять способов увеличить ставку по депозиту

Процентные ставки по депозитам в украинских банках постоянно меняются. Тем не менее есть несколько способов, которые помогут дополнительно увеличить прибыль от вклада. Далее в статье – о пяти самых простых и работающих методах повысить ставку по депозиту. 

1. Бонус за лояльность

Банки постоянно борются за лояльность своих пользователей. В среднем украинские финучреждения предлагают постоянным клиентам дополнительно 0,2%-1% годовых для гривневых и долларовых депозитов. К примеру, Приватбанк поощряет +1% годовых клиентов, которые оформляют пролонгацию депозитов больше чем на 3 месяца.

Но, подписывая договор с банком, нужно быть внимательным: бонусы чаще всего доступны только после переоформления договора на новый срок, а не во время автоматической пролонгации депозита, предупреждает Минфин

Автоматическая пролонгация – это услуга, при которой договор автоматически продлевается в конце оговоренного срока. В таком случае ставка не только не повышается, а и может оказаться ниже, чем раньше. В большинстве банков автопролонгацию можно отключить.

 

2. Привилегии для крупных вкладчиков

 

Банки заинтересованы в крупных вкладчиках: так, Укргазбанк готов платить на 1,5% годовых больше по депозитам от ста тысяч гривен, а “Креди Агриколь” может прибавить к ставке еще 0,25% годовых по депозитам от 50 тысяч гривен. 

Важно помнить, что государство в лице ФГВФЛ гарантирует возмещение только до 200 тысяч грн или эквивалента этой суммы, включая проценты. Исключением из правила является только государственный Ощадбанк – его вклады гарантируются государством в полном объеме.

 

3. Награда за использование онлайн-банкинга

Чтобы приучить клиентов к своему онлайн-обслуживанию, банки часто дарят бонусы за использование онлайн-банкинга. Например, за размещение депозита через UKRSIB online в Укрсиббанке предоставляют дополнительные 5% годовых. Они будут действовать 91 день с момента оформления заявки по вкладам “Гарантированный капитал”, “Надежный доход”, “Персональный план обогащения”. Бонус к ставке по депозитам, открытым онлайн, также предлагают банки “Креди Агриколь” и Мегабанк.

В среднем за оформление депозита онлайн можно получить 0,25-1,5% бонусных к годовым.

 

4. Дополнительные проценты за “Бонус от Минфина”

С “Бонусом к депозиту от Минфина” можно получить прибавку к доходности в размере от 0,4% до 1,25% годовых. “Минфин” выплачивает бонус в течение 32 дней после подтверждения размещения депозита непосредственно на счет вкладчика. По условиям акции бонусы выплачиваются только за открытие нового депозита. 

Заполнив заявку на сайте “Минфина”, участнику необходимо в течение месяца разместить депозит в банке из списка и уведомить “Минфин” об открытии вклада. 

В акции участвуют вклады разного размера. Например, в ОТП Банке можно получить бонус к депозиту от “Минфина”, разместив вклад на 5 тысяч гривен, а в банке Альянс или Агропросперис – на 50 тысяч гривен.

 

5. Бонус с акций и скидок 

Ситуативные и сезонные бонусы также помогут найти выгодное предложение. Так, большое количество банков идет навстречу людям с пенсиями, предлагая дополнительно 0,2-1% годовых по вкладам.

Оформив вклад в день рождения также можно повысить депозитную ставку на 0,25-0,5% годовых. Однако условия предоставления акций у каждого банка разные, на это стоит обращать внимание. 

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016