Пять способов увеличить ставку по депозиту

Процентные ставки по депозитам в украинских банках постоянно меняются. Тем не менее есть несколько способов, которые помогут дополнительно увеличить прибыль от вклада. Далее в статье – о пяти самых простых и работающих методах повысить ставку по депозиту.

1. Бонус за лояльность

Банки постоянно борются за лояльность своих пользователей. В среднем украинские финучреждения предлагают постоянным клиентам дополнительно 0,2%-1% годовых для гривневых и долларовых депозитов. К примеру, Приватбанк поощряет +1% годовых клиентов, которые оформляют пролонгацию депозитов больше чем на 3 месяца.

Но, подписывая договор с банком, нужно быть внимательным: бонусы чаще всего доступны только после переоформления договора на новый срок, а не во время автоматической пролонгации депозита, предупреждает Минфин.

Автоматическая пролонгация – это услуга, при которой договор автоматически продлевается в конце оговоренного срока. В таком случае ставка не только не повышается, а и может оказаться ниже, чем раньше. В большинстве банков автопролонгацию можно отключить.

2. Привилегии для крупных вкладчиков

Банки заинтересованы в крупных вкладчиках: так, Укргазбанк готов платить на 1,5% годовых больше по депозитам от ста тысяч гривен, а “Креди Агриколь” может прибавить к ставке еще 0,25% годовых по депозитам от 50 тысяч гривен.

Важно помнить, что государство в лице ФГВФЛ гарантирует возмещение только до 200 тысяч грн или эквивалента этой суммы, включая проценты. Исключением из правила является только государственный Ощадбанк – его вклады гарантируются государством в полном объеме.

3. Награда за использование онлайн-банкинга

Чтобы приучить клиентов к своему онлайн-обслуживанию, банки часто дарят бонусы за использование онлайн-банкинга. Например, за размещение депозита через UKRSIB online в Укрсиббанке предоставляют дополнительные 5% годовых. Они будут действовать 91 день с момента оформления заявки по вкладам “Гарантированный капитал”, “Надежный доход”, “Персональный план обогащения”. Бонус к ставке по депозитам, открытым онлайн, также предлагают банки “Креди Агриколь” и Мегабанк.

В среднем за оформление депозита онлайн можно получить 0,25-1,5% бонусных к годовым.

4. Дополнительные проценты за “Бонус от Минфина”

С “Бонусом к депозиту от Минфина” можно получить прибавку к доходности в размере от 0,4% до 1,25% годовых. “Минфин” выплачивает бонус в течение 32 дней после подтверждения размещения депозита непосредственно на счет вкладчика. По условиям акции бонусы выплачиваются только за открытие нового депозита.

Заполнив заявку на сайте “Минфина”, участнику необходимо в течение месяца разместить депозит в банке из списка и уведомить “Минфин” об открытии вклада.

В акции участвуют вклады разного размера. Например, в ОТП Банке можно получить бонус к депозиту от “Минфина”, разместив вклад на 5 тысяч гривен, а в банке Альянс или Агропросперис – на 50 тысяч гривен.

5. Бонус с акций и скидок

Ситуативные и сезонные бонусы также помогут найти выгодное предложение. Так, большое количество банков идет навстречу людям с пенсиями, предлагая дополнительно 0,2-1% годовых по вкладам.

Оформив вклад в день рождения также можно повысить депозитную ставку на 0,25-0,5% годовых. Однако условия предоставления акций у каждого банка разные, на это стоит обращать внимание.