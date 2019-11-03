Трамп хочет снова встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Politico.

«Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет», — заявил он журналистам. Трамп заявил, что считает Зеленского хорошим человеком.

Предыдущая встреча двух президентов прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября. В тот же день Белый дом обнародовал стенограмму их телефонного разговора, состоявшегося 25 июля. Поводом для этого стала появившаяся в американских СМИ информация о том, что Трамп во время беседы с Зеленским мог надавить на него с целью инициировать расследование в отношении Хантера Байдена — сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих в 2020 году выборах.

Из текста телеграммы стало известно, что лидеры действительно обсудили возможность активизации расследования в отношении Байдена-старшего.

Подозрения в отношении Трампа стали поводом для запуска процедуры импичмента, о чем спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила в конце сентября. 31 октября палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте. Расследование поручено вести комитету палаты по разведке.

Президент США, комментируя решение конгресса, назвал ситуацию «величайшей охотой на ведьм» в истории страны. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что Вашингтон готов к голосованию палаты представителей конгресса за импичмент Трампу.