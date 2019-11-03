Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, подсчитал Forbes. Это произошло после того, как Tesla представила отчет о прибыли в третьем квартале 2019 года.

23 октября после закрытия рынка компания-производитель электромобилей объявила, что заработала $1,86 на одну акцию. При этом аналитики ожидали, что компания понесет убытки — 42 цента на акцию. Скорректированная прибыль Tesla составила $342 млн. Доходы компании составили $6,35 млрд — это на 8% ниже показателя за третий квартал прошлого года.

За последующую после отчета неделю акции компании выросли почти на 24%, таким образом увеличив состояние Маска, которому принадлежит 22% акций Tesla. Он также владеет долей в SpaceX стоимостью примерно $12,5 млрд.

Маск, комментируя результаты Tesla, заявил, что компания опережает график в работе над компактным внедорожником Model Y. Ожидается, что он появится в продаже летом 2020 года. Маск также упомянул новую функцию Smart Summon, которая позволяет автомобилям Tesla самостоятельно ориентироваться на парковках и находить дорогу к владельцу, если тот при помощи приложения укажет пункт назначения в пределах 200 футов (около 60 м) от машины.

В середине октября агентство Bloomberg составило рейтинг самых богатых владельцев акций автопроизводителей и автодилеров. Маск оказался на третьем месте, акции гендиректора Tesla агентство оценило в в $8,3 млрд. Список возглавил создатель Microsoft Билл Гейтс, стоимость его пакета акций автодилера AutoNation оценивается в $914,55 млн (что составляет 0,9% от состояния бизнесмена в $105 млрд).