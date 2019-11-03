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The Hollywood Reporter назвал самых популярных актеров и актрис

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The Hollywood Reporter назвал самых популярных актеров и актрис

Дженнифер Энистон названа самой популярной личностью среди актеров и киноактрис в США. Она дебютировала в рейтинге, опубликованном в субботу профильным журналом The Hollywood Reporter.

Список по заказу журнала подготовила аналитическая компания MVPindex. Она изучала предпочтения пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, сервиса микроблогов Twitter и видеохостинга YouTube за календарную неделю, завершившуюся 29 октября.

Энистон в середине октября впервые завела личную страницу в Instagram, выбрав в качестве первой публикации совместное селфи со своими партнерами по сериалу "Друзья" (Friends, 1994-2004): Кортни Басс Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером. За первые девять часов публикация набрала почти 6 млн отметок "Мне нравится". За то же время актриса успела заручиться поддержкой аудитории из 3,7 млн подписчиков. На сегодняшний день эта цифра возросла до 18 млн.

Энистон свергла с позиции лидера рейтинга актера Дуэйна Джонсона по прозвищу "Скала", который занял почетное второе место. Третье место досталось актрисе Лили Рейнхарт. Замкнули первую пятерку Камила Мендес и Гэбриэл Юнион. Далее расположились Джордж Такей, Мэделин Петш, Приянка Чопра, Нина Добрев и Эмили Ратаковски.

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50-летняя Энистон наиболее известная зрителям именно по сериалу "Друзья". За время съемок в нем она была удостоена премии Emmy в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)". Энистон снималась в таких фильмах как "Марли и я" (2008), "Брюс Всемогущий" (2003), "Развод по-американски" (2006) и многих других. Она считается одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

кино, Дженифер Энистон
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