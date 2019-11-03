В Украине сегодня до +18°, но местами дожди

В воскресенье в Украине ожидается облачная и местами дождливая погода с температурой +9+14°, на Юге и Западе +12+18°, на Востоке +6+10°.

Об этом сообщила в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

«3-го ноября в Украине ожидаются порывы южного ветра до 15-22 м/с, в течение дня температура воздуха +9+14 градусов, на Юге и Западе +12+18 градусов, на Востоке +6+10 градусов», — написала Диденко.

По ее прогнозу, дожди пройдут в западных, северных и местами в центральных областях, на Юге и Востоке — преимущественно без осадков.

В Киеве воскресенье будет ветреным, облачным, с периодическим дождем. Температура воздуха повысится до +10+12°.