В Украине сегодня до +18°, но местами дожди

В воскресенье в Украине ожидается облачная и местами дождливая погода с температурой +9+14°, на Юге и Западе +12+18°, на Востоке +6+10°.
Об этом сообщила в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
«3-го ноября в Украине ожидаются порывы южного ветра до 15-22 м/с, в течение дня температура воздуха +9+14 градусов, на Юге и Западе +12+18 градусов, на Востоке +6+10 градусов», — написала Диденко.
По ее прогнозу, дожди пройдут в западных, северных и местами в центральных областях, на Юге и Востоке — преимущественно без осадков.
В Киеве воскресенье будет ветреным, облачным, с периодическим дождем. Температура воздуха повысится до +10+12°.
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