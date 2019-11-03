В ООН назвали число жертв конфликта на Донбассе

В Организации Объединенных Наций заявили о боле 3,3 тыс. убитых мирных граждан из-за войны на Донбассе, раненых до 9 тыс.
«Убито более 3 330 мирных граждан. Ранено до 9 тыс. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами. 3,5 млн нуждаются в помощи», — сообщается на странице ООН в Twitter.
В результате конфликта появилась «линия соприкосновения» на территории 427 км, что перекрыла доступ к основным услугам.
«Превыше всего люди хотят мира», — подчеркнули в ООН.
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