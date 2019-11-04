Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 4 ноября, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек – до 24,7381 гривны за доллар против 24,8190 гривны за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,5558 грн против 27,6832 грн в пятницу.