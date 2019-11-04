Партия «Слуга народа» определилась с датой съезда

Съезд партии «Слуга народа» состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.
«Съезд партии „Слуга народа“ состоится в воскресенье, 10 ноября, в Конгрессно-выставочном центре „Парковый“ в Киеве», — рассказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе фракции в понедельник.
Как сообщили в пресс-службе, делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенные территориальные громады, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.
Как сообщалось, председатель Верховной Рады и глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.
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