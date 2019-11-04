Трамп требует личного присутствия информатора на допросе в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп считает неприемлемым письменную подачу показаний осведомителем, чья жалоба привела к расследованию по импичменту президента.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
«Информатор дал ложную информацию и имел дело с коррумпированным политиком Шиффом. Он должен быть вызван для дачи показаний. Письменные ответы не принимаются! Где второй осведомитель? Он исчез после того, как я опубликовал стенограмму. Он вообще существует? Где информатор?», — написал президент.
Накануне стало известно, что сотрудник разведки, чья жалоба привела к расследованию в Палате представителей по импичменту президента Трампа, готов отвечать на письменные вопросы республиканцев, однако только на те, которые не подвергнут его опасности.
Как известно, депутаты от Демократической партии проводят расследование по импичменту президента США Дональда Трампа в нижней палате американского Конгресса. С этой целью законодатели вызывают на слушания бывших и нынешних чиновников Белого дома и Государственного департамента. В то же время в администрации президента возобновили практику запрета дачи показаний своим сотрудникам.
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