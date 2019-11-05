Нацбанк немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 5 ноября, ослабил официальный курс гривны на 5,99 копейки – до 24,7980 гривны за доллар против 24,7381 гривны за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,6696 грн против 27,5558 грн накануне.