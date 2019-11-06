Войти
Волкер считает, что Трамп не шантажировал Зеленского
резонанс
Волкер считает, что Трамп не шантажировал Зеленского
Зеленский требует создать военную полицию
позиция
Зеленский требует создать военную полицию

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украине весенняя погода – до +20° и грозы

1159
В Украине весенняя погода – до +20° и грозы

В Украине в среду, 6 ноября, дожди ожидаются в западных, северных и Винницкой областях, температура составит 15-20°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"6 ноября переменная облачность. В западных областях дождь, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье утром сильный дождь, в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Температура 15-20°, на западе страны местами 10-15°.

В последующие два дня, 7-8 ноября, сохранится облачная с прояснениями погода. В западных, северных, центральных и Харьковской областях днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°.

9-10 ноября в Украине преимущественно без осадков, лишь 10 ноября на крайнем западе страны дождь. Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, 10 ноября на крайнем западе страны 8-14°.

В Киеве и Киевской области 6 ноября переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью в столице 9-11°, днем 17-19°; по области ночью 6-11°, днем 15-20°.

Читайте также: Волкер считает, что Трамп не шантажировал Зеленского

В течение 7-8 ноября в Киеве, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, в остальное время - без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

Преимущественно без осадков ожидается в столице также 9-10 ноября. Температура ночью составит 5-10°, днем 11-16°.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 ноября 2019
Вторник, 5 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016