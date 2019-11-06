В Украине весенняя погода – до +20° и грозы

В Украине в среду, 6 ноября, дожди ожидаются в западных, северных и Винницкой областях, температура составит 15-20°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"6 ноября переменная облачность. В западных областях дождь, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье утром сильный дождь, в северных и Винницкой областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Температура 15-20°, на западе страны местами 10-15°.

В последующие два дня, 7-8 ноября, сохранится облачная с прояснениями погода. В западных, северных, центральных и Харьковской областях днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°.

9-10 ноября в Украине преимущественно без осадков, лишь 10 ноября на крайнем западе страны дождь. Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, 10 ноября на крайнем западе страны 8-14°.

В Киеве и Киевской области 6 ноября переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура ночью в столице 9-11°, днем 17-19°; по области ночью 6-11°, днем 15-20°.

В течение 7-8 ноября в Киеве, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Днем 7 ноября и ночью 8 ноября небольшой дождь, в остальное время - без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

Преимущественно без осадков ожидается в столице также 9-10 ноября. Температура ночью составит 5-10°, днем 11-16°.