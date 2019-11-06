Главный белорусский телеканал покажет сериал «Слуга народа»

Главный белорусский государственный телеканал «Беларусь-1» в вечерний прайм-тайм покажет украинский сериал «Слуга народа», где в главной роли снялся Владимир Зеленский, который позже стал президентом Украины, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

«Сериал „Слуга народа“, созданный студией „Квартал 95“, выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года», — говорится в сообщении.

Трехсезонный комедийный сериал общей продолжительностью 9,5 часов рассказывает о том, как простой человек из народа, школьный учитель Василий Голобородько внезапно становится президентом — благодаря случайному видеоролику, выложенному в интернете его учеником.

«Слуга народа» является лауреатом международных кинофестивалей в США, Германии, Украине, Южной Корее.

Белорусские зрители смогут увидеть сериал с понедельника по пятницу в 20:00. Первая серия выйдет 11 ноября.