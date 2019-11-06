Украинцы и бизнес в этом году уже заплатили 490 млрд налогов

В общий фонд Государственного бюджета за 10 месяцев текущего года поступило 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«В январе-октябре в общий фонд Государственного бюджета поступило 489,9 млрд грн налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В частности, индикатив января-октября по налогу на прибыль выполнен на 106,3%. За этот период уплачено налога на прибыль в размере 78,1 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем за 10 месяцев 2018 года. Поступления по НДС с произведенных в Украине товаров составили 198,4 млрд грн или «плюс» 23,7 млрд грн к январю-октябрю прошлого года (+13,6%).

Также возросли поступления по основным налогам и сборам в местные бюджеты. В целом местные бюджеты за январь-октябрь получили 216,7 млрд грн. Для сравнения, за 10 месяцев прошлого года — 181,2 млрд грн.