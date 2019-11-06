Стала известна дата следующей встречи по газу

Трехсторонние консультации по газоснабжению Евросоюз-Украина-Россия на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 8 ноября, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анка Падурару в среду вечером.
«Я только что получила официальное подтверждение, что технические дискуссии (в рамках трехсторонних консультаций по газу — Ред.) состоятся 8 ноября», — сообщила пресс-секретарь ЕК.
Ранее о том, что встреча старших должностных лиц трехсторонних консультаций по газу России, ЕС и Украины пройдет 8 ноября в Брюсселе, сообщил ТАСС источник в российской делегации.
Напомним, что действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планировала запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Россия, Еврокомиссия и Украина ведут сейчас консультации по транзиту газа со следующего года.
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