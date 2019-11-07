Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на четверг, 7 ноября, укрепил официальный курс гривны на 6,2 копейки – до 24,6576 гривны за доллар против 24,7194 гривны за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,3452 грн против 27,4608 грн накануне.